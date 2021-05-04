Son dakika haber: Denizli'de kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: Denizli'de kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Denizli'de kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde stattaki kale ağına takılan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde stattaki kale ağına takılan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehir Stadı'ndan kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, bir kedinin stattaki kalenin ağlarına dolaşıp takılı kaldığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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