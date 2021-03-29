Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haber: Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri akaryakıt, alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 6 şüphelinin yanı sıra 3 bin 760 litre kaçak akaryakıt, 15 litre kaçak alkol, bin 795 litre kaçak etil alkol, 40 adet sahte alkol üretiminde kullanılan malzeme, 21 şişe cinsel içerikli ürün ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı
Son dakika haber: Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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