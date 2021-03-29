Son dakika haber | Denizli'de iki evde kumar oynayan 21 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iki ayrı evde kumar oynayan 21 kişiye 18 bin 60 lira para cezası kesildi.