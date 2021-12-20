Son dakika haber... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 zanlı yakalandı.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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