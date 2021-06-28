Son dakika haber! Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarında aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.