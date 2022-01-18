Son dakika haber... Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber... Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Çalışkan'ın (44) kullandığı plakasız motosiklet, Develi Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çalışkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir iş yerinde garsonluk yaptığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Ahmet Çalışkan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Haber

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