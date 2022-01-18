Son dakika haber... Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Çalışkan'ın (44) kullandığı plakasız motosiklet, Develi Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Çalışkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir iş yerinde garsonluk yaptığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.