Son dakika haber | Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla A.D. yakalandı.
Zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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