Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevinden izinli çıkan kişinin evinde uyuşturucu bulundu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevinden izinli çıkan kişinin evinde uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla girdiği cezaevinden izinli çıkan A.A'nın evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlünün evine narkotik köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda, 4 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin, 8 parça esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Son dakika haberi: Cezaevinden izinli çıkan kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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