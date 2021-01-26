Son dakika haber | Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 18 hükümlü yakalandı
26.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:22
Son dakika haberine göre Denizli'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.
Denizli'de jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "dolandırıcılık", "kasten adam öldürme" gibi suçlardan haklarında hapis cezaları bulunan 18 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
5 ilçede eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek