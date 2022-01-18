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Çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kişi yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, yanındaki kişi yaşamını yitirdi.

Altan Öncel (22) İdaresindeki 20 ADA 920 plakalı otomobil, Zümrüt Mahallesi Acıpayam Buvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak yan yolda park halindeki 20 AFY 70 plakalı çekiciye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Otomobilin sağ tarafının parçalandığı görülen kazada yolcu konumundaki Fehmi Emre Yüksel (22) sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralandığı belirtilen sürücü Öncel, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü

Çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü

Çekiciye çarpan otomobildeki bir kişi öldü

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Pamukkale, Acıpayam, Otomobil, Denizli, Güncel, Haber

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