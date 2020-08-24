Son dakika haber! Denizli'de bu hafta asayiş olaylarında 59 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Denizli'de bu hafta asayiş olaylarında 59 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 13 bin 897 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Son dakika haber! Denizli'de bu hafta asayiş olaylarında 59 kişi tutuklandı
24.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:09

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 13 bin 897 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 81 şahıs yakalanırken, 680 farklı asayiş olayında ise 400 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 17 ile 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 13 bin 897 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 81 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 71 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 35 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet, 40 paket sigara, 1 televizyon, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet çalıntı dikiş makinesi, 1 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 680 farklı asayiş olayında ise 400 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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