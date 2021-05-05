Son dakika haber... Denizli'de bir markette çocuklar için "göz hakkı reyonu" oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Denizli'de bir markette çocuklar için "göz hakkı reyonu" oluşturuldu

Son dakika haber... Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler: Denizli'de bir markette, çocuklar için tadımlık meyvelerin bulunduğu "göz hakkı reyonu" hazırlandı.

Denizli'de bir markette, çocuklar için tadımlık meyvelerin bulunduğu "göz hakkı reyonu" hazırlandı.

Kentte çeşitli noktalarda şubeleri bulunan marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinin sorumlusu Ayşen Seçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş için aileleriyle gelen çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını belirtti.

Reyondaki ürünlerin taze mevsim meyvelerinden seçildiğini ve yıkanarak raflara yerleştirildiğini aktaran Seçen, "Çocuklar muz, çilek, erik gibi sevdikleri meyvelere rahatça, ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Kesinlikle buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Çoğu ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirterek bize teşekkür ediyor." diye konuştu.

Reyondan meyve alarak tadan çocuklardan Ceren Kübra Beldaş, ailesi ile markete geldiğini belirterek, "Burada çileğin tadına baktım, çok güzelmiş. Markette çocuklar bu reyondaki ürünleri yiyebiliyor. Bence çok güzel." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı! Çin ve Japon medyasında gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Denizli'de bir markette çocuklar için "göz hakkı reyonu" oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:03:15. #1.16#

title