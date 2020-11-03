Son dakika haber: Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haber: Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

03.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:18
Son dakika haber: Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi: Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Adem Karataş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, pozitif vakalara rastlanan Mollaahmet Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.

Mahalleye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kapatılarak, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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