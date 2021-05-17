Son dakika haber: Denizli'de arsada çıkan ot yangınında bir otomobil kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: Denizli'de arsada çıkan ot yangınında bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: Denizli'de arsada çıkan ot yangınında bir otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Denizli'nin Buldan ilçesinde bir arsada çıkan ot yangınında park halindeki otomobil tamamen yandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir arsada çıkan ot yangınında park halindeki otomobil tamamen yandı.

Oğuz Mahallesi'ndeki bir arsada henüz belirlenemeyen nedenle otlar tutuştu. Alevler kısa sürede park halindeki otomobili de sardı.

Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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