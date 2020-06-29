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Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu

Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı 416 bin oldu.

Son dakika haber... Denizli'de araç sayısı 416 bin oldu
29.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:39

TÜİK verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı 416 bin oldu. Geçen yılın Mayıs ayına göre, otomobil satışı ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Mayıs ayının motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl Mayıs ayında 407 bin 893 olan araç sayısı 2020 yılının aynı ayında 416 bine ulaştı. Verilen istatistiklere göre, otomobil sayısı ise yüzde 1,8 artış göstererek 200 bin 274 adete ulaştı. Denizli'de en fazla bulunan araç ise 200 bin 274 adet ile otomobil oldu. Denizli'de 7 bin 133 adet minibüs, 3 bin 933 adet otobüs, 65 bin 623 adet kamyonet, 12 bin 54 adet ile kamyon, 72 bin 808 adet motosiklet, 53 bin 260 adet traktör ve 915 adet özel amaçlı araç olduğu açıklandı.

Denizli'de 9 bin 109 adet araç devri yapıldı

Denizli'de 2020 yılı Mayıs ayında toplam 9 bin 109 aracın devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırada 5 bin 849 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 681 adet kamyonet, 607 adet motosiklet, 589 adet traktör, 179 adet minibüs, 168 adet kamyon, 30 adet otobüs ve 6 adet özel amaçlı araçlar geldi.

730 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs 2020 yılında toplam 730 aracın trafiğe kaydı yapıldı. trafiğe araç kaydı sıralamasında ise ilk sırada 313 adet motosiklet, yer aldı. Ardından 195 adet otomobil, 144 adet traktör, 54 adet kamyonet, 16 adet kamyon, 5 adet minibüs, 2 adet otobüs ve 1 özel amaçlı aracın kaydı gerçekleşti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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