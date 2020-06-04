Son dakika haber | Denizli'de apartmanın baca duvarındaki serçeyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Denizli'de apartmanın baca duvarındaki serçeyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanın baca duvarında mahsur kalan serçe, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gökyüzüne bırakıldı.

Son dakika haber | Denizli'de apartmanın baca duvarındaki serçeyi itfaiye kurtardı
04.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:26

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanın baca duvarında mahsur kalan serçe, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gökyüzüne bırakıldı.

Mehmetçik Mahallesi'nde bulunun bir apartmanda, bir süredir duvarın içinden kuş sesi geldiğini duyan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaptıkları kontrolde baca duvarının içinde kuş olduğunu tespit etti.

Ev sahibinin, kuşun kurtarılması için itfaiye ekiplerinin duvarı delmesine izin vermesinin ardından kurtarma çalışması başladı.

Ekipler, kısa sürede serçeyi bulunduğu yerden çıkararak gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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