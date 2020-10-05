Son dakika haber... Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Son dakika haber... Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

05.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:48
Son dakika haber... Denizli'de ambulansın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ambulansın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ambulansın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alaattin Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, M.B. yönetimindeki 20 GH 183 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Elif Hanım Yıldız'a çarptı.

Yıldız, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak yaralandı.

Ambulansta görevli sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldız hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü M.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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