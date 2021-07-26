Son dakika haber... Denizli'de 675 farklı asayiş olayında 402 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Denizli'de 675 farklı asayiş olayında 402 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Denizli'de 675 farklı asayiş olayında 402 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 34 bin 218 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 34 bin 218 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 47 kişi yakalanırken, 675 farklı asayiş olayında ise 402 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 19 ile 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 34 bin 218 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 47 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 27 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 cep telefonu ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 8 bin 145 TL ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 675 farklı asayiş olayında ise 402 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Son dakika haber... Denizli'de 675 farklı asayiş olayında 402 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Denizli'de 675 farklı asayiş olayında 402 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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