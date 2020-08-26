Son dakika haber: Denizli'de 65 yaşında bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu Son dakika haberi... Denizli'de, 65 yaşında bir kişi duş almak için girdiği belirtilen evinin banyosunda ölü bulundu.

Denizli'de, 65 yaşında bir kişi duş almak için girdiği belirtilen evinin banyosunda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Mustafa Kayalı, duş almak için girdiği banyodan bir daha çıkmadı. Kayalı'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kayalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA