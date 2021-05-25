Son dakika haber | Denizli'de 4 koyunu telef eden kurdun saldırısı kameraya yansıdı
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Son dakika haber | Denizli'de 4 koyunu telef eden kurdun saldırısı kameraya yansıdı

Son dakika haber | Denizli'de 4 koyunu telef eden kurdun saldırısı kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Salih Burhan Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 4 koyunu telef eden kurdun saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 4 koyunu telef eden kurdun saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde hayvancılık yapan İrfan Yanıkan, dün gece ağıldan gelen sesler üzerine yaptığı kontrolde 4 koyunun hareketsiz yattığını gördü.

Ahırda bir kurdun bulunduğunu gören Yanıkan, komşularından yardım istedi. Bu sırada kurt, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Ahırda güvenlik amaçlı kurulan kamera, kurdun saldırısını kaydetti.

Beyağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı, ilçe belediyesi de Yanıkan'a mağduriyetinin telafisi konusunda destek vereceğini belirtti.

İrfan Yanıkan, AA muhabirine, hırsızlığa karşı önlem aldığını ancak kurt saldırısı nedeniyle kayba uğradığını ifade ederek, bölgedeki diğer hayvancıların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Son dakika haber | Denizli'de 4 koyunu telef eden kurdun saldırısı kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Burhan Akçay

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