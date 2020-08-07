Son dakika haber! Denizli'de 3 dekar alan yandı
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Son dakika haber! Denizli'de 3 dekar alan yandı

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangını helikopterler ile söndürülerek, kontrol altına alındı.

Son dakika haber! Denizli'de 3 dekar alan yandı
07.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:00

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangını helikopterler ile söndürülerek, kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği ve yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve arazöz ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa süre içerisinde yangının büyümemesi için ise helikopter desteği sağlanarak yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan, söndürülen yangında 3 dekar ormanlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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