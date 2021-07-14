Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Denizli'nin Çameli ilçesinde 14 gün önce kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 14 gün önce kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Mahallede 1 Temmuz'da ana yoldan tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonetle çarpışan Mehmet Çelen (18), kazada ağır yaralandı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Çelen, yoğun bakımdaki 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çelen'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Belevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:39:52. #1.16#

title