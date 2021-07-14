Son dakika haber... Denizli'de 14 gün önceki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Denizli'nin Çameli ilçesinde 14 gün önce kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde 14 gün önce kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeni Mahallede 1 Temmuz'da ana yoldan tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonetle çarpışan Mehmet Çelen (18), kazada ağır yaralandı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Çelen, yoğun bakımdaki 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Çelen'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından Belevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kaza anını çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu