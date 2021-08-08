Son dakika haber... Denizde yüzerken sürat teknesinin çarptığı kadın öldü (4)

Son dakika haberler: TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsü Ender K. (51) hakim karşısına çıkarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) ölümünün ardından, tekne sürücüsü Ender K. (51) hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemede pişman olduğunu belirterek üzgün olduğunu dile getiren Ender K., Taşdöğen'in denizin açıklarında yer aldığını ve görmediğini öne sürdü. Ender K., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı