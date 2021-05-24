Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Irak uyruklu Murtaza B.H. serinlemek için denize girdi. Yanındaki arkadaşları bir süre sonra kendisinden haber alamayınca polisten yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışması sonucu Murtaza B.H. bulundu. Sudan çıkartılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber | Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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