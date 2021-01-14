Son dakika haber | DenizBank, MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sunuyor
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Son dakika haber | DenizBank, MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sunuyor

14.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:40
Son dakika haber | DenizBank, MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sunuyor

Son dakika ekonomi haberi: "Motorlu Taşıtlar Vergisi" ve "Trafik Para Cezası" ödemelerini DenizBank Bireysel ve Business kredi kartları ile gerçekleştirecek DenizBank müşterileri, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatında yararlanabilecek.

"Motorlu Taşıtlar Vergisi" ve "Trafik Para Cezası" ödemelerini DenizBank Bireysel ve Business kredi kartları ile gerçekleştirecek DenizBank müşterileri, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatında yararlanabilecek.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, yenilikçi çalışmaları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda banka, 6 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında "Motorlu Taşıtlar Vergisi" ve "Trafik Para Cezası" ödemelerini DenizBank Bireysel ve Business kredi kartları ile gerçekleştirecek müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

MTV ve trafik cezası ödemeleri aynı zamanda, DenizKartım ve MobilDeniz Bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri ve ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ile gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yeni yılın ilk ayında hayata geçen kampanya ile küresel salgın döneminde de yenilikçi çözümlerle müşterilerinin yanında olmayı hedeflediklerini belirtti.

Banka olarak, müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak hayatlarını kolaylaştırmak ve gereksinimlerinin tüm kanallardan karşılanabildiği hizmet modellerini geliştirmek amacıyla faaliyetler sürdürdüklerini aktaran Hıçkıran, "Aynı anlayışla, MTV ve trafik cezası ödemelerini, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 1 Şubat'a kadar faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik. Müşteri memnuniyetini artıracak hizmet ve kampanyalarımızı önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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