Son dakika haber! Deniz Ventures'tan yeni nesil yatırım uygulaması Midas'a 1 milyon dolarlık yatırım

Son dakika gelişmesine göre DenizBank'ın Türkiye'deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

DenizBank'ın Türkiye'deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, hisse senedi yatırımlarının erişilebilir ve adil olması hedefiyle kurulan Midas, Türk hisselerinde belirli hacme kadar komisyonsuz, ABD hisselerinde ise sınır olmadan düşük sabit ücret ile komisyonsuz işlem imkanı sağlıyor. Midas, Türkiye'deki "ilk" ve "tek" aracı kurum olarak, yurt dışı hesaplarında ABD garantili 500 bin dolar sigorta imkanı ve ABD borsalarından ücretsiz canlı veri yayını da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon&Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, yaşadığımız çağın ekosistem anlayışı üzerine inşa edildiğinin bilinciyle ülkedeki girişimcilik ortamını desteklemeyi öncelikleri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana inovasyonu DNA'sında taşıyan, teknolojide sektöre öncülük eden bir banka olduğunu vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

"Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun da onayı ile inovasyon ve girişimcilik çalışmalarımızı 360 derece desteklemek üzere Deniz Ventures yatırım fonumuzu kurduk. Bu çatı altında hem kurumumuzdaki hem Türkiye'deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle küresel salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor. İlk yatırımımızı Midas ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bir girişimin fikirden hayata geçmesini, büyümesini ve dünyaya açılmasını uçtan uca destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Midas Üst Yöneticisi (CEO) Egem Eraslan da Deniz Ventures ve DenizBank iş birliğiyle en güvenli yatırım deneyimini hedeflediklerini belirterek, "Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. Tüm kullanıcılarımız için hem Türkiye'de hem de ABD'de hesap sigortası sağlıyoruz. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci