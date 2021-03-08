Son dakika haber! Deniz Ventures'tan yeni nesil yatırım uygulaması Midas'a 1 milyon dolarlık yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Deniz Ventures'tan yeni nesil yatırım uygulaması Midas'a 1 milyon dolarlık yatırım

08.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:56
Son dakika haber! Deniz Ventures'tan yeni nesil yatırım uygulaması Midas'a 1 milyon dolarlık yatırım

Son dakika gelişmesine göre DenizBank'ın Türkiye'deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

DenizBank'ın Türkiye'deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 milyon dolar yatırım yaptı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, hisse senedi yatırımlarının erişilebilir ve adil olması hedefiyle kurulan Midas, Türk hisselerinde belirli hacme kadar komisyonsuz, ABD hisselerinde ise sınır olmadan düşük sabit ücret ile komisyonsuz işlem imkanı sağlıyor. Midas, Türkiye'deki "ilk" ve "tek" aracı kurum olarak, yurt dışı hesaplarında ABD garantili 500 bin dolar sigorta imkanı ve ABD borsalarından ücretsiz canlı veri yayını da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon&Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, yaşadığımız çağın ekosistem anlayışı üzerine inşa edildiğinin bilinciyle ülkedeki girişimcilik ortamını desteklemeyi öncelikleri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana inovasyonu DNA'sında taşıyan, teknolojide sektöre öncülük eden bir banka olduğunu vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

"Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun da onayı ile inovasyon ve girişimcilik çalışmalarımızı 360 derece desteklemek üzere Deniz Ventures yatırım fonumuzu kurduk. Bu çatı altında hem kurumumuzdaki hem Türkiye'deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle küresel salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor. İlk yatırımımızı Midas ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bir girişimin fikirden hayata geçmesini, büyümesini ve dünyaya açılmasını uçtan uca destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Midas Üst Yöneticisi (CEO) Egem Eraslan da Deniz Ventures ve DenizBank iş birliğiyle en güvenli yatırım deneyimini hedeflediklerini belirterek, "Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. Tüm kullanıcılarımız için hem Türkiye'de hem de ABD'de hesap sigortası sağlıyoruz. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Deniz Ventures'tan yeni nesil yatırım uygulaması Midas'a 1 milyon dolarlık yatırım - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:07:46. #1.14#
title