Son dakika haber! Denetimli serbestlik müdürlüğü'nden engelli çocuklara şefkat eli

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 3 Aralık engelliler gününde, Sungurlu özel eğitim uygulama merkezi ziyaret edilerek dekoratif jel mum yapımı etkinliği gerçekleştirildi.

Sungurlu Ziraat Odası'nın desteği ile alınan dekoratif jel mum malzemeleri ile öğrencilere dekoratif jel mum yapımını öğreten denetimli serbestlik Müdürlüğü personeli ve öğrenciler tarafından birlikte yapılan mumlar eğitim merkezi öğrenci ile eğiticilerine hediye edildi.

Engelliler gününde yapılan etkinlikle öğrencilerin yeni bir hobi kazanmalarına, becerilerini geliştirmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine katkıda bulunduklarını belirten Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, "Onların mutluluklarına ortak olduk. Engelli öğrencilerin mutluluklarını görmek bizleride çok mutlu etti. Sadece engelliler gününde değil her gün engelliler günü gibi hareket etmeleri gerektiğini ve her bir bireyin bir engelli adayı olduğunun da akıldan çıkarılmayarak bir yaşam sürmelerinin gerekliliğini" ifade etti. - ÇORUM