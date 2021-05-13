ANTALYA DENETİM YAPAN POLİSE, VATANDAŞTAN BAYRAM ÇİKOLATASI

ANTALYA'da Ramazan Bayramının birinci günü denetim yapan polise, durdurdukları aracın sürücüsü, çikolata ikram edip, bayramını kutladı.

ANTALYA'da Ramazan Bayramının birinci günü denetim yapan polise, durdurdukları aracın sürücüsü, çikolata ikram edip, bayramını kutladı.

Antalya'da Ramazan Bayramının birinci gününde polis, kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin görev ve izin belgelerini kontrol etti. Kontrol noktasından geçen sürücülerin bayramını kutlayan polisler, kendilerine ikram edilen çikolatadan yedi.

Görev yapan polisleri görünce aracı durdurup çikolata ve kolonya ikram ettiklerini belirten Ahmet Tekin, "Gece gündüz bizim için görev yapıyorlar. Biz de görünce durup, bayramlarını kutladıktan sonra çikolata ikram ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı