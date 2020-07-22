Son dakika haber | Demiryolu iş aracının çarptığı kişi, yaralandı Son dakika güncel haberine göre Demiryolu iş aracının çarptığı kişi, yaralandıADANA'da tren raylarından karşıya geçmek isteyen kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Demiryolu iş aracının çarptığı kişi, yaralandı

ADANA'da tren raylarından karşıya geçmek isteyen kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, tren raylarından karşıya geçmek istedi. Rayların üzerindeki kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA