Son dakika haber! Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında AİHM kararının Bakanlık'tan gönderilmesi istendi

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşması görüldü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'ın duruşması görüldü. Mahkeme, Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararın Adalet Bakanlığı'ndan tercüme edilerek mahkemeye gönderilmesini istedi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ümit Kudbay ve sanık Selahattin Demirtaş'ın avukatları katıldı.

DİĞER MAHKEME DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNDE BULUNDU

Hakim, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sanığın dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na karşı işlediği iddia edilen "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan açılan davanın bu mahkemedeki dava dosyayla birleştirilmesi yönünde öneri sunduklarını söyledi. Müşteki avukatı Ümit Kudbay "Farklı tarihlerde işlenen eylemler için birleştirme taleplerinin yerinde olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle birleştirilme talebinin reddedilmesini talep ederiz" dedi.

Sanık Demirtaş'ın avukatları ise birleştirme kararının hukuki bir zorunluluk olduğunu öne sürerek, önerinin kabul edilmesini istedi. Sanık avukatlarından Fırat Epözdemir "22 Aralık 2020 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müvekkil ile vermiş olduğu ihlal kararı henüz Adalet Bakanlığı tarafından tercüme edilmemiştir. Bu kararda müvekkilin yargılandığı bütün dosyaları ilgilendiren ihlaller tespit edilmiştir. Biz Adalet Bakanlığı'ndan söz konusu bu AİHM kararının tercümesinin dosyaya istenilmesini talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu. Duruşma savcısı ise her iki mahkemenin dava dosyaları arasında suç tarihleri yönünden hukuki ve fiili irtibat olmadığını söyleyerek talebin reddine karar verilmesini istedi.

BİRLEŞTİRİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakim de İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ne konu olan davada sanığa isnat edilen suç tarihinin 7 Eylül 2015'te olduğunu, bu mahkemedeki sanığa isnat edilen suç tarihin 25 Aralık 2015 tarihinde olduğunu belirtti. Hakim suç yerlerinin farklı olduğuna ve sanığın üzerine atılı suça ilişkin açıklamalarının aynı olmadığını değerlendirerek birleştirme talebinin reddine karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AİHM KARARI İSTENDİ

Mahkeme sanık avukatının talebini de kabul ederek Adalet Bakanlığı'ndan sanık Demirtaş hakkındaki AİHM kararının tercüme edilip edilmediği, edilmiş ise onaylı bir suretinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

DOSYALAR SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMAKTADIR

Müşteki avukatı, AİHM kararının dosyaya getirtilmesi talebinin yerinde olmadığını söyleyerek "Dosyalar sürüncemede bırakılmaktadır. Usule yönelik itirazlar sebebiyle bir türlü esasa girilememektedir. Sanığın savunmasının alınmasını talep ederiz" diye konuştu. Sanık avukatları müşteki tarafının beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı