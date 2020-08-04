Son dakika haber | Demirci'den 4,5 milyon liralık "çan" ihracatı
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Son dakika haber | Demirci'den 4,5 milyon liralık "çan" ihracatı

Son dakika güncel haberi... Manisa'nın Demirci ilçesinde el emeğiyle üretilen yılda 300 bin çan, çok sayıda ülkeye ihraç edilerek ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

04.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:10

Manisa'nın Demirci ilçesinde el emeğiyle üretilen yılda 300 bin çan, çok sayıda ülkeye ihraç edilerek ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor.

Çan yapımının kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştığı ilçede 4 işletmede çan üremi devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çekiç seslerinin yükseldiği atölyelerde üretilen çanlar, sıcaklığı 200 dereceyi bulan kömürlü ocakta tavlanıyor. Daha sonra kulpu takılıp ses ve ritim ayarı yapılan çanlar kullanıma hazır hale getiriliyor.

Büyüklüğüne göre 1 ile 50 numara arasında sınıflandırılan çanlar, başta Yunanistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Sırbistan, Hindistan ve Bulgaristan gibi 10'dan fazla ülkeye ihraç edilerek, önemli gelir elde ediliyor.

Demirci'de yapılan çanlar, ihraç edildikleri ülkelerde hayvanlar için ya da aksesuar eşyası olarak kullanılıyor.

Demirci Madeni Eşya Elektrik Cam ve Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Simavlı, AA muhabirine ilçenin çan üretimiyle adını duyurduğunu belirterek, ihracatın artması için üreticilere destek vermeye devam ettiklerini anlattı.

Simavlı, 4 işletmenin çanlarının kalitesiyle dünyada adını duyurduğuna dikkati çekerek, "Çan üretiminde kendimizi geliştirerek ihracatımızı artırdık. Yunanistan, Sırbistan, Yeni Zelanda, Bulgaristan ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye çan gönderiyoruz. İlçemizde bu alanda ekonomik olarak 4,5 milyon lira gibi para girişi olurken, her geçen gün artan üretim istihdam olanağı da sağlıyor." dedi.

70 yaşındaki çan ustası Mustafa Sabancı, mesleğe 10 yaşında babasının yanında başladığını, şimdi de mesleğini oğluna aktardığını kaydederek, "Mesleğimizi üçüncü kuşağa taşıdık. 60 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yaz demedim kış demedim rızkımız için çalıştık." diye konuştu.

30 yıllık çan ustası Ahmet Doğru da bir çanın hazır hale gelene kadar 33 farklı işlemden geçtiğine işaret ederek, "Her bölgede bu şekilde çan üretilemez. Tamamıyla el marifeti ile üretimi yapılıyor. Ürettiğimiz çanlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra aksesuar süs eşyası olarak da kullanılıyor. İşletmelerimizin üretim hacmi büyüdükçe istihdamı ve ihracatı da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber | Demirci'den 4,5 milyon liralık 'çan' ihracatı

Kaynak: AA

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