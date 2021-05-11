Son dakika haber | Demirci'de jandarmadan bayram öncesi şehit ve gazi mezarlarına bakım
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Son dakika haber | Demirci'de jandarmadan bayram öncesi şehit ve gazi mezarlarına bakım

Son dakika haber | Demirci'de jandarmadan bayram öncesi şehit ve gazi mezarlarına bakım
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez, Sayık ve Yarbasan mahallelerindeki kabristanlarda çalışma yürüttü. Mezarların bakımının yapıldığı çalışmada şehit ve gaziler için dua okundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğurcan Şahin, çalışmanın her bayram öncesi devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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