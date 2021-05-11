Son dakika haber | Demirci'de jandarmadan bayram öncesi şehit ve gazi mezarlarına bakım

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliğini yaptı.