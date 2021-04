Demir kapının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Demir kapının altında kalan çocuk hayatını kaybetti Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin...

Demir kapının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Dinçer, Selçuk C.'nin çiftliğinde çalışmaya başladı. Dinçer'in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer'de babasının yanına gelerek oynamaya başladı. Bu sırada çiftlikten çıkan Selçuk C. kamyonetin kapağı demir kapıya takılıp yerinden çıkardı. Kapı bu sırada oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuk otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis, Selçuk C.'yi gözaltına alırken, olayın şahidi olan kardeşi Umut C.'nin de ifadesine başvurdu.

Selçuk C. ile kardeşi Umut C. polis tarafından ifadeleri alınmak üzere sağlık raporunun ardında savcılığa götürüldü. Selçuk C. "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Umut C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğun cenazesi ise adli tıp kurumunda otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE