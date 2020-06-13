Son dakika haber! Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi Son dakika güncel haberi: AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu. Tarihi mezarların tahrip edilmesi, bölge halkının tepkisini çekti.

İkizdere Barajı'nın 5 Ağustos 2010'da hizmete açılmasıyla beraber su altında kalan İkizdere Mahallesi, başka bölgeye taşındı. Mahallenin yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Bizans dönemine ait tarihi mezarların bir kısmı da baraj suları altında kaldı. Her dönem kaçak kazı yapanların hedefi olan bölge, geçen ay mezarların üstündeki suların çekilmeye başlamasıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Kaçak kazı yapan defineciler, tarihi mezarlara zarar verdi. Bölge halkı, mezarların tahrip edilmesine tepki gösterdi.

'HABERİMİZ OLMUYOR'Definecilerin kaçak kazı yaptığı bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Şirindere Mahallesi'nin muhtarı Muharrem Efe, "Bölgemizde birtakım kazı çalışmaları yapılıyor. Baraj kenarında kaldığı için yapılanları biz de her zaman takip edemiyoruz. Kazı yapılan bölgeye en yakın biz varız. Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haber imiz olmuyor" dedi.Vatandaşlardan Mehmet Yalçınkaya (70) ise, "Buralarda önceden beri kazılar yapılıyor. Biz hep duyuyoruz. Bizanslılar bu topraklarda bir zamanlar yaşamış ve çok eski mezarlar var. Mezarlarda bir şeyler kaldıysa onları bulmak için gelip kazıyorlar" diye konuştu.

Murat Erkaç (73) da, "Bizim buralarda çok kazı yaptılar. Karşı dağlık alanlarda bile yapıldı. Daha önce kaçak kazı yaparken birini jandarma yakaladı. Başka suçları da çıkınca cezaevine girdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA