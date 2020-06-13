Son dakika haber! Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi

Son dakika güncel haberi: AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu.

Son dakika haber! Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi
13.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:20

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu. Tarihi mezarların tahrip edilmesi, bölge halkının tepkisini çekti. 

İkizdere Barajı'nın 5 Ağustos 2010'da hizmete açılmasıyla beraber su altında kalan İkizdere Mahallesi, başka bölgeye taşındı. Mahallenin yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Bizans dönemine ait tarihi mezarların bir kısmı da baraj suları altında kaldı. Her dönem kaçak kazı yapanların hedefi olan bölge, geçen ay mezarların üstündeki suların çekilmeye başlamasıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Kaçak kazı yapan defineciler, tarihi mezarlara zarar verdi. Bölge halkı, mezarların tahrip edilmesine tepki gösterdi.

'HABERİMİZ OLMUYOR'Definecilerin kaçak kazı yaptığı bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Şirindere Mahallesi'nin muhtarı Muharrem Efe, "Bölgemizde birtakım kazı çalışmaları yapılıyor. Baraj kenarında kaldığı için yapılanları biz de her zaman takip edemiyoruz. Kazı yapılan bölgeye en yakın biz varız. Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haberimiz olmuyor" dedi.Vatandaşlardan Mehmet Yalçınkaya (70) ise, "Buralarda önceden beri kazılar yapılıyor. Biz hep duyuyoruz. Bizanslılar bu topraklarda bir zamanlar yaşamış ve çok eski mezarlar var. Mezarlarda bir şeyler kaldıysa onları bulmak için gelip kazıyorlar" diye konuştu.

Murat Erkaç (73) da, "Bizim buralarda çok kazı yaptılar. Karşı dağlık alanlarda bile yapıldı. Daha önce kaçak kazı yaparken birini jandarma yakaladı. Başka suçları da çıkınca cezaevine girdi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan 'Bana yaklaşmayın' paylaşımı
Salgın sürecinde Twitter'ı aktif kullanan Koca'dan "Bana yaklaşmayın" paylaşımı
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ebru Polat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Emrah Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Defineciler asırlık mezarlara zarar verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 08:20:55. #1.14#
title