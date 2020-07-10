Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Gelen son dakika haberine göre Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar Defineciler 700 yıllık çınarın ortasını kazıp ateşe verdi Bursa'da defineciler 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini ateşe verdi.

10.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:02

Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Defineciler 700 yıllık çınarın ortasını kazıp ateşe verdi

BURSA - Bursa'da defineciler 700 yıllık çınar ağacının ortasını kazarken ağacın içini ateşe verdi.

Bu kadarda olmaz dedirten olay Bursa'da yaşandı. Orhaneli ilçesindeki bir bölge altın var söylentisiyle definecilerin uğrak yeri oldu. Bölgedeki bir çok noktayı kazan definecilerin bu defada hedefi 700 yıllık olduğu tahmin edilen asırlık çınar ağacı oldu. Büyüklüğü ve ihtişamıyla dikkat çeken çınar ağacının ortasını kazan define avcıları yetmezmiş gibi ağacın işini ateşe verdi. İçi yanan ağaç kurumamak için direniyor. Aynı yerde bulunan başka bir çınar ağacının ise kuruduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar tarihi çınarların kurumaması için yetkililerin önlem almasını istiyor.

Definecilerin hedefi olan çınarların bulunduğu bölgede yaşayan Ali Kabran, "Bölgemizdeki tarihi çınar definecilerin hedefi olmuş durumda, çınar çok eski tarihi bilmiyoruz. Belki 500 yıllık belkide bin yıllık. Dışarıdan köyümüze gelen defineciler tarihi çınarı talan etmiş durumda bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Köyümüzde genç nüfus yok en genci 65 yaşında fazla insanda yok yaşayan bu durumu da fırsat biliyorlar. Bu bölgede yazıcı oğlu diye dere beyi yaşamış onun definesi olduğu söyleniyor. Bu söylenti üzerine defineciler bu bölgeyi kazıyor. Defineciler tarihi çınarın ortasını kazıp talan ettikleri yetmemiş birde içini ateşe vermişler" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Güncel
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü Spor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ali Sunal Cem Davran Mabel Matiz
Spor Falcao Serdar Gürler Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Define bulmak için 700 yıllık çınarı talan edip yaktılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:06:11. #1.15#
title