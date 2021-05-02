Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
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Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arkadaşları ile define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü iddia edilen 57 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde arkadaşları ile define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü iddia edilen 57 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Menekşe Yaylası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Ramazan Elçin, arkadaşları ile define aramak için gittiği ormanlık alanda, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayı gören Elçin'in arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma arama ve kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ramazan Elçin'e ulaştı. Yapılan kontrollerde Elçin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra AKUT, jandarma arama ve kurtarma ve AFAD ekiplerince, ip yardımı ile Elçin'in cenazesi düştüğü yerden çıkartıldı. Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından, Elçin'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü
Define ararken dengesini kaybederek uçurumdan düşen vatandaş öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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