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Son dakika haber... DeFacto, 'Tişört Mevsimi' koleksiyonunu beğeniye sundu

Gelen son dakika haberlerine göre DeFacto, yaz mevsiminin yükselen enerjisi ile tasarladığı tişört koleksiyonunu; kadın, erkek ve çocukların beğenisine sundu.

Son dakika haber... DeFacto, 'Tişört Mevsimi' koleksiyonunu beğeniye sundu
25.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:24

DeFacto, yaz mevsiminin yükselen enerjisi ile tasarladığı tişört koleksiyonunu; kadın, erkek ve çocukların beğenisine sundu.

Hazır giyim sektörünün önemli markalarından DeFacto, yaz mevsiminin yükselen enerjisi ile tasarladığı Tişört Mevsimi koleksiyonunu kadın, erkek ve çocukların beğenisine sundu. Yapılan bilgilendirmede; her rengin kendi diline ve ruhuna özgü olarak tasarlanan koleksiyonda; herkesin kendi tarzına uygun tişörtü bulacağı kaydedildi.

Her sezonun favorisi basic tişörtler bu yaz da kadın ve erkeklerin gardıroplarındaki yerini alacak. Polo yaka ve çiçek desenli tişörtler erkeklerin vazgeçilmezi olurken, kadınlar halter yaka ve sloganlı tişörtleri en çok tercih ediyor. Anti bakteriyel kumaşlardan üretilen tişörtler özellikle sıcak havaların kurtarıcısı olacak.

Kadınlara yüksek bel mini şort ya da etekle kombinlenen tişörtler, düz taban ayakkabıyla spor, topuklu ile klasik şıklığı sunacak. Her mekanda rahat ve havalı olmak isteyen beyefendilerse fit kesim tişörtlerle dikkat çekecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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