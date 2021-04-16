Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, terör örgütünde yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlenen S.K., evde bazanın içinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı. S.K.'nin bazanın içinden çıkartıldığı sırada ağladığı görüldü. Evde yapılan aramada, 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL paraya el konuldu. S.K. ile birlikte 2014-2016 yılları arasında Sincar bölgesinde çatışmalara katılan ve hava saldırısında yaralandığı belirlenen R.C. ve bir kişi daha yakalandı. 3 şüpheli ifadeleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı