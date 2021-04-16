Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı

Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, terör örgütünde yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlenen S.K., evde bazanın içinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve  örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı. S.K.'nin bazanın içinden çıkartıldığı sırada ağladığı görüldü. Evde yapılan aramada, 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL paraya el konuldu. S.K. ile birlikte 2014-2016 yılları arasında Sincar bölgesinde çatışmalara katılan ve hava saldırısında yaralandığı belirlenen R.C. ve bir kişi daha yakalandı. 3 şüpheli ifadeleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Sergen Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | DEAŞ yöneticisi, 'bazanın içinde' yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:24:38. #1.16#

title