Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.
17.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:20
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılırken 3 şüpheli Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA