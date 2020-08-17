Son dakika haber | DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisi ile onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

Son dakika haber | DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi
17.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:59

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisi ile onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi M.A'nın cep telefonunda inceleme yaptı.

Zanlının telefonunda maskeli olarak mühimmatla çalışma yaparken fotoğrafları bulundu.

Çok sayıda fişek, kablo ve düzenek görülen fotoğrafın, şüphelinin bomba hazırlamaya çalışırken çekildiği iddia edildi.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, evine düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti. M.A ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var 3. Sayfa
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Hamile eşini karnına tekme atarak dövdü, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak dövdü, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Diyarbakır'daki sosyal deneyle gündem olan 13 yaşındaki Mert konuştu: İyilik yapan, iyilik görür
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nihat Doğan Serdar Ortaç İbrahim Büyükak Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ateş Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Son dakika haber | DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:02:27. #1.14#
title