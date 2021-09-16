Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ortahisar ilçesinde 7 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı bir eve yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 3 cep telefonu, 1 bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Trabzon'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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