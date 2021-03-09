Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

09.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:23

Son dakika haberleri: - DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

- DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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