DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
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DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

01.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:46
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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