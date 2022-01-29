Son dakika haber: DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Deaş'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

ANKARA - Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma İstihbarat Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber: DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - 3. Sayfa

Jandarma, Finans, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haber

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