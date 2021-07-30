Son dakika haber... Dayısının cenazesine geldi, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Dayısının cenazesine geldi, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Son dakika haber... Dayısının cenazesine geldi, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyünde ailesini ziyarete gelen Cansev Süzer geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyünde ailesini ziyarete gelen Cansev Süzer geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Çorlu'da yaşayan iki çocuk annesi 40 yaşındaki Cansev Süzer, 4 gün önce ölen dayısının cenazesine katılmak için köye geldi. İlçeye bağlı Kışla köyünde bulunan baba evine gelen genç kadın Süzer, odasına geçerken ailesine nefesinin kesildiğini söyleyerek yardım istedi. Kızlarının yere yığıldığını gören aile 112 Acil Servis arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran Süzer'e hastanede şok yapılarak hayata geri döndürüldü. Durumu kritik olduğu için ambulans ile Zonguldak'a sevk edilirken yolda tekrar kalbi duran genç kadın hayata tutunamadı. Dayısının cenazesine gelen Cansev Süzer için 4 gün sonra ikinci acıyı yaşayan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Süzer'in cenazesi cuma namazından sonra Kışla köyü aile mezarlığına defnedilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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