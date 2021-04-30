Son dakika haber: Datça'da polis, jandarma ve AK Parti'den kök hücre nu­mu­ne bağışına destek

Edinilen son dakika haberine göre Datça ilçesinde, kan ve kök hücre nu­mu­ne ba­ğı­şı kam­pan­ya­larına "tam kapanmada" da devam ediliyor.

Datça ilçesinde, kan ve kök hücre nu­mu­ne ba­ğı­şı kam­pan­ya­larına "tam kapanmada" da devam ediliyor.

Datça Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu bah­çe­sin­e, Türk Kı­zı­la­y'ı Mar­ma­ris Şu­be­si Kan Mer­ke­zi'n­den gelen ge­zi­ci ekip­le­r, ilçede düzenli bağışçılarına mesaj göndererek bulundukları noktaya davet ediyor.

İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve AK Parti İl ve İlçe meclis üyesi Haluk Laçin kampanyaya destek olmak için kan bağısında bulundu.

Kan ba­ğı­şı ge­zi­ci ekibinde gö­rev­li Dr. Ömer Çiçek, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kan ba­ğış­la­rı ve kök hücre nu­mu­ne­le­ri­ni alıp kan ban­ka­la­rı­na gön­de­rdiklerini, ora­dan da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaştırıldığını ifade etti.

İki binin üze­rin­de gencin kök hücre bek­lediğini belirten Çiçek, "Katkı yapan her­ke­se, du­yar­lı va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Kök hücre bek­le­yen kan ih­ti­ya­cı olan bütün va­tan­daş­la­rı­mı­za da sağ­lık di­li­yo­rum. Datça'lı va­tan­daş­la­rı­mı­zı bek­li­yo­ruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan