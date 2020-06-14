Son dakika haber | Datça'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
14.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:50
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İskele Mahallesi'nde özel bir şirkete ait arsada çıkan yangın makilik alana sıçradı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA