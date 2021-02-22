Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi

22.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:10
Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama nedeniyle ilçede bulunan işletme, araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yaptı.

Denetimlerde tedbirlere uymayan 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza verildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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