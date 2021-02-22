Son dakika haber: Datça'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 12 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira ceza kesildi.