Son dakika haber... Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Son dakika haber... Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça Liman, sahil bölgeleri, pazar yeri ile Atatürk Caddesi'nde bulunan lokanta, çay bahçeleri ve diğer işletmelere kontroller yaptı.

Ekipler 53 işletme, 3 şehirlerarası otobüs ve 8 taksiyi denetledi.

Denetimlerde salgınla ilgili belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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