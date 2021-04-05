Son dakika haber... Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.

Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Datça Liman, sahil bölgeleri, pazar yeri ile Atatürk Caddesi'nde bulunan lokanta, çay bahçeleri ve diğer işletmelere kontroller yaptı.

Ekipler 53 işletme, 3 şehirlerarası otobüs ve 8 taksiyi denetledi.

Denetimlerde salgınla ilgili belirlenen kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan