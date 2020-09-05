Son dakika haber | Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Son dakika haber | Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

05.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:08

Muğla'nın Datça ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Yonca İnan'ın katıldığı denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı.

Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını isteyen Toygun, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla gruplar halinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Kurallara uymayanların uyarıldığı denetimlerde, tedbir alanlara ise teşekkür edildi.

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Son dakika haber | Datça'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kaynak: AA

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